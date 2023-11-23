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В Башкирии женщина за рулем иномарки вместе с детьми опрокинулась в кювет

В Башкирии женщина за рулем иномарки вместе с детьми опрокинулась в кювет

Накануне в Башкирии произошла череда серьезных дорожно-транспортных происшествий, по праву получивших название "день жестянщика".

Одно из них случилось в Салаватском районе республики. 35-летняя женщина за рулем автомобиля марки Рено Каптюр, двигалась по дороге между населенными пунктами Урмантау и Бешевлярово вместе со своими малолетними детьми. Водитель, вероятно, не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль перевернулся, однако, по счастливой случайности, все трое пассажиров смогли самостоятельно покинуть его, избежав серьезных травм.

Это происшествие было не единственным за день. Ранее на автотрассе Октябрьский-Туймазы столкнулись сразу три автомобиля - пассажирский автобус НефАЗ, легковушка Lada Granta и Hyundai Solaris. Сначала Лада столкнулась с автобусом, из-за чего тот съехал в кювет и перевернулся. Затем Лада протаранила Солярис. В результате этой страшной цепочки столкновений погиб водитель Лады Гранты, а два из 33 пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы.

В Иглинском районе Башкирии после лобового столкновения с фурой погиб молодой водитель иномарки - видео

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салаватский район происшествия аварии
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