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В Башкирии школьник напал с ножом на старшеклассника

В Башкирии школьник напал с ножом на старшеклассника

В Башкирии 4 декабря в сельской школе Кармаскалы произошёл инцидент между учениками, который чуть было не закончился трагедией. Как сообщает телеграм-канал Baza, 13-летний семиклассник, возможно, в приступе ревности набросился с ножом на 8-классника.

По имеющейся информации, младший подросток давно испытывал личную неприязнь к старшекласснику, так как тот, по его мнению, проявлял чрезмерное внимание к его девушке. В тот злополучный день он решил высказать ему свои претензии, однако разговор быстро перерос в конфликт. В порыве гнева 13-летний юноша достал из кармана складной нож и нанёс им удар в живот обидчику.

К счастью, рана оказалась не слишком глубокой. Пострадавшего срочно госпитализировали в местную больницу.

Сейчас в школе работают представители правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также проводится служебное расследование, каким образом агрессивно настроенный школьник смог пронести на территорию учебного заведения холодное оружие, несмотря на установленные на входе металлодетектор.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия поножовщина
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