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В Башкирии мужчина расстрелял семью соседа из-за старой обиды

В Башкирии мужчина расстрелял семью соседа из-за старой обиды

Жуткая история разыгралась на глазах у детей в одном из домов Чишминского района Башкирии. Семья из четырех человек - родители Сергей и Зиля и их двое маленьких детей - мирно жили в поселке Шингак-Куле. Однако в их размеренную жизнь вторглась месть за давний конфликт.

Все началось еще три года назад, в 2021 году, когда у Сергея произошла ссора с одним из соседей. Конфликт, казалось бы, со временем утих, но сосед оказался человеком мстительным и злопамятным. И вот накануне рокового дня Сергей получил сообщение от этого самого соседа. В нем содержались обвинения в поджоге дома, хотя на самом деле мужчина был абсолютно непричастен к этому преступлению.

Однако сосед, ослепленный жаждой мести, решил взять правосудие в свои руки вместе со своим приятелем из Уфы. Они ворвались в дом к Сергею и его семье, и приятель нападавшего открыл стрельбу. Несколько выстрелов пришлись в хозяина дома и его жену Зилю. Все это происходило на глазах у их малолетних детей, которые были шокированы увиденным.

Сейчас родители детей находятся в больнице.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район происшествия
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