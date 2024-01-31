Стала известна личность студента, которого насмерть сбил поезд в Башкирии

Сегодня стало известно о трагической гибели 17-летнего студента колледжа УУНиТ в городе Кумертау . Юношу звали Радиф. По словам близких и друзей, он был светлым и добрым молодым человеком, который всегда спешил на помощь нуждающимся.

Как передают источники, Радиф погиб на 256 километре перегона Кумертау-Ермолаево, где был смертельно травмирован проходящим поездом. Как выяснилось, в момент трагедии юноша пересекал железнодорожные пути в наушниках, поэтому не услышал приближения состава. Машинист, к сожалению, не смог предотвратить наезд.

Один из близких друзей Радифа, Денис, в социальных сетях выразил соболезнования по поводу кончины товарища:

«До последнего не верил, что тебя больше нет. Надеялся, что информация ложная, но, к сожалению, она оказалась достоверной. Ты всегда был жизнерадостным, весёлым, заставлял нас улыбаться при каждой встрече. А теперь... Покойся с миром».

В колледже, где учился погибший, также выразили глубокие соболезнования его родным и близким. Преподаватели отметили, что Радиф оставил яркий след в студенческой жизни учебного заведения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети