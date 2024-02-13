В Башкирии по вине пьяной женщины произошла смертельная авария

В прошедшую субботу, 10 февраля, в Стерлитамаке на улице Оренбургский тракт произошло жуткое ДТП, унесшее жизнь человека. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии, столкнулись два автомобиля – Сузуки и Лада Гранта.

29-летний водитель Гранты получил в результате аварии тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался. Его пассажир и 46-летняя жительница Салавата , управлявшая автомобилем Сузуки, также были госпитализированы для осмотра.

Особую тревогу вызывает тот факт, что женщина, управлявшая Suzuki, находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, проверка по базе данных показала, что она уже была лишена водительских прав за аналогичное нарушение в прошлом.

В отношении виновницы ДТП составлено несколько административных протоколов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: ГИБДД по РБ