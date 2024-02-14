28-летний морпех погиб в ДТП: в Башкирии пьяная автомобилистка без прав оборвала жизнь отца двоих детей

09:23, 14 фев 2024

13 февраля в селе Наумовка Стерлитамакского района состоялись похороны 28-летнего Григория Поскребышева, морского пехотинца и отца двоих детей. Трагическая гибель молодого человека стала следствием жуткой аварии, спровоцированной пьяной автомобилисткой без прав.

В минувшую субботу примерно в 21.00 на Оренбургском тракте, недалеко от кафе «Шайтаночка», произошло лобовое столкновение Suzuki SX4 и Lada Granta. За рулем японского кроссовера находилась 46-летняя жительница города Салават, которая, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, что и стало причиной аварии. Как выяснилось, женщина ранее была лишена водительских прав за другие административные нарушения.

Григорий Поскребышев, 28-летний житель Салавата , ехал за рулем отечественной легковушки вместе со своей мамой и девушкой на день рождения к родственникам. Основной удар пришелся на сторону водителя, в результате чего он получил серьезные травмы и переломы. Его пассажирам повезло больше — они практически не пострадали. Сама виновница ДТП отделалась переломом ребра и также находится в больнице под охраной полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Гибель Григория Поскребышева стала настоящим шоком и личной трагедией не только для жителей Салавата, но и для многих людей в других городах Башкирии и России. На его похороны в Наумовку приехали более 200 человек из разных уголков республики.

Григорий служил в морской пехоте, где зарекомендовал себя как отважный и доблестный воин. После армии он работал в службе такси и инструктором в автошколе, он также планировал отправиться добровольцем на СВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети