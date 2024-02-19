Полиция разыскивает поджигателя: в Башкирии мужчина сжег чужой ВАЗ-2115

14:59, 19 фев 2024

В ночь на 19 февраля в селе Приютово Белебеевского района Башкирии произошло дерзкое преступление: злоумышленник поджег чужой автомобиль.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина тщательно спланировал свои действия. На видеокадрах видно, как он подходит к припаркованному ВАЗ-2115, принадлежащему 69-летнему местному жителю, обливает его горючей жидкостью и поджигает. После чего, не оглядываясь, скрывается с места преступления. К прибытию огнеборцев отечественная легковушка была полностью объята огнем.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование. Опрашиваются очевидцы происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Полиция устанавливает личность и местонахождение поджигателя.

Мотивы преступления пока не установлены. Не исключено, что поджог был совершен на почве личной неприязни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru