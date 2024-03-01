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В Башкирии неизвестные до смерти избили молодого человека

В Башкирии неизвестные до смерти избили молодого человека

09:31, 01 мар 2024

В селе Акъяр Хайбуллинского района Башкирии произошло жестокое преступление, в результате которого скончался Айтуган У. Молодой человек умер в реанимации районной больницы, куда его доставили с множественными побоями.

Обстоятельства трагедии пока неясны. По словам местных жителей, Айтуган был избит неизвестными. Мотив преступления также остается неизвестным.

Правоохранительные органы республики пока не предоставили официальных комментариев по данному происшествию.

Жители села Акъяр потрясены случившимся и требуют от правоохранительных органов найти и наказать виновных в смерти молодого человека.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хайбуллинский район происшествия драка смерть
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