В Хайбуллинском районе Башкирии из-подо льда извлекли тело пенсионера

14:22, 23 ноя 2022

В селе Акъяр Хайбуллинского района произошла трагедия. В реке Таналык утонул мужчина.



На место направили спасателей Госкомитета РБ по ЧС. Они извлекли тело из-подо льда и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Установлено, что погибшему было 68 лет.



Как он оказался на реке, пока неизвестно. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.



Ранее жители Хайбуллинского района Башкирии пожаловались на опасный мост, с которого падают машины.



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Фото: МЧС по РБ