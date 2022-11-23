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В Хайбуллинском районе Башкирии из-подо льда извлекли тело пенсионера

В Хайбуллинском районе Башкирии из-подо льда извлекли тело пенсионера

14:22, 23 ноя 2022

В селе Акъяр Хайбуллинского района произошла трагедия. В реке Таналык утонул мужчина.

На место направили спасателей Госкомитета РБ по ЧС. Они извлекли тело из-подо льда и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Установлено, что погибшему было 68 лет.

Как он оказался на реке, пока неизвестно. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее жители Хайбуллинского района Башкирии пожаловались на опасный мост, с которого падают машины. 

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Источник: www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Хайбуллинский район происшествия смерть
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