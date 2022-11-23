В Хайбуллинском районе Башкирии из-подо льда извлекли тело пенсионера
14:22, 23 ноя 2022
В селе Акъяр Хайбуллинского района произошла трагедия. В реке Таналык утонул мужчина.
На место направили спасателей Госкомитета РБ по ЧС. Они извлекли тело из-подо льда и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Установлено, что погибшему было 68 лет.
Как он оказался на реке, пока неизвестно. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее жители Хайбуллинского района Башкирии пожаловались на опасный мост, с которого падают машины.
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Источник:
www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
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