Две трагедии за сутки: в Башкирии в водоемах погибли пенсионеры

11:32, 21 окт 2023

Трагические события разыгрались за последние сутки в Республике Башкортостан, где в водоемах погибли двое местных жителей.

По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям региона, первая трагедия произошла на озере Суртанды, расположенном в Абзелиловском районе Башкирии. На берег водоема недалеко от деревни Елимбетово спасатели извлекли тело пожилого мужчины в возрасте 77 лет.

Еще одна трагедия, унесшая жизнь местной жительницы, произошла в тот же день на реке Курсак, протекающей по территории Альшеевского района республики. В районе деревни Идрисово из воды было извлечено тело 68-летней женщины.

В настоящее время обстоятельства обоих несчастных случаев. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления причин и деталей произошедшего.

Автор: Семен Подгорный