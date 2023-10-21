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Две трагедии за сутки: в Башкирии в водоемах погибли пенсионеры

Две трагедии за сутки: в Башкирии в водоемах погибли пенсионеры

11:32, 21 окт 2023

Трагические события разыгрались за последние сутки в Республике Башкортостан, где в водоемах погибли двое местных жителей.

По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям региона, первая трагедия произошла на озере Суртанды, расположенном в Абзелиловском районе Башкирии. На берег водоема недалеко от деревни Елимбетово спасатели извлекли тело пожилого мужчины в возрасте 77 лет.

Еще одна трагедия, унесшая жизнь местной жительницы, произошла в тот же день на реке Курсак, протекающей по территории Альшеевского района республики. В районе деревни Идрисово из воды было извлечено тело 68-летней женщины.

В настоящее время обстоятельства обоих несчастных случаев. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления причин и деталей произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район Альшеевский район происшествия несчастный случай смерть на воде
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