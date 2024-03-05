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В Краснокамском районе Башкирии завершились поиски 36-летней женщины, которая заблудилась в лесу

В Краснокамском районе Башкирии завершились поиски 36-летней женщины, которая заблудилась в лесу

21:24, 05 мар 2024

4 марта в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в районе садового товарищества «Краса Увал» пропала женщина. На место происшествия незамедлительно были направлены дюртюлинские спасатели и полицейские. Поиски пропавшей велись всю ночь.

К счастью, в 8 часов утра 5 марта женщину удалось найти. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Как стало известно, о пропаже подруги в правоохранительные органы сообщила ее приятельница. В тот день женщины вместе отдыхали в Нефтекамске, а затем отправились в Агидель, где продолжили застолье.

По дороге обратно между подругами произошла ссора, и одна из них, выйдя из машины, решила пройти оставшийся путь через лес. Вскоре она заблудилась. Связаться с кем-либо по телефону ей не удалось, так как телефон разрядился.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Краснокамский район происшествия поиск
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