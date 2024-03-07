В жуткой аварии на границе Башкирии погибла целая семья
10:55, 07 мар 2024
Накануне на границе Башкирии и Челябинской области произошло страшное ДТП, унесшее жизни четырех человек. В столкновении двух автомобилей погибла многодетная семья.
По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки, не рассчитав скорость и не убедившись в безопасности маневра, выехал на обгон на опасном повороте. В этот момент ему навстречу двигалась «Лада», в которой ехала семья: 42-летний мужчина, его жена, семилетняя дочь и двое сыновей 3 месяцев и 4 лет.
От удара отечественный автомобиль превратился в груду металла. Четверо находившихся в салне «Лады», погибли на месте. Чудом выжил 4-летний сын, но его с тяжелыми травмами доставили в больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Челябинской области
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