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В жуткой аварии на границе Башкирии погибла целая семья

В жуткой аварии на границе Башкирии погибла целая семья

10:55, 07 мар 2024

Накануне на границе Башкирии и Челябинской области произошло страшное ДТП, унесшее жизни четырех человек. В столкновении двух автомобилей погибла многодетная семья.

По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки, не рассчитав скорость и не убедившись в безопасности маневра, выехал на обгон на опасном повороте. В этот момент ему навстречу двигалась «Лада», в которой ехала семья: 42-летний мужчина, его жена, семилетняя дочь и двое сыновей 3 месяцев и 4 лет.

От удара отечественный автомобиль превратился в груду металла. Четверо находившихся в салне «Лады», погибли на месте. Чудом выжил 4-летний сын, но его с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В Башкирии на скользкой трассе в ДТП пострадали 3 человека В Башкирии на скользкой трассе в ДТП пострадали 3 человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Челябинской области
Теги: происшествия аварии
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