Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии поссорилась с мамой и пропала 12-летняя девочка

В Башкирии поссорилась с мамой и пропала 12-летняя девочка

09:46, 12 мар 2024

В понедельник вечером, 11 марта, в семее Гидиятовых из Учалов произошло ЧП: 12-летняя Регина, поссорившись с мамой, ушла из дома и бесследно исчезла.

«Я обзвонила всех друзей, родственников, но ее нигде нет», — с отчаянием в голосе говорит мама девочки. «Написала заявление в полицию, всю ночь искали, но безрезультатно».

Поиски юной Регины, учащейся пятого класса, не прекращаются ни на минуту. Особые приметы: темные длинные волосы, родинка на правой щеке, рост 135-140 см, карие глаза. В момент ухода она была одета в черную куртку до пояса с белым капюшоном, черные джинсы и белые летние кроссовки.

Телефон Регина оставила дома, но при ней может быть банковская карта на чужое имя.

Если вы обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении, волонтеры просят сообщить по телефонам: 102, 112, 8-967-73-52-204 (мама девочки), 8-967-459-40-89 (координатор по поиску Анастасия).

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Учалы происшествия поиск
Читайте также

В Иглинском районе Башкирии разыскивают троих пропавших без вести подростков
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии разыскивают троих пропавших без вести подростков
В Башкирии пропала 15-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 15-летняя девушка
В Дуванском районе Башкирии пропала 14-летняя Сабина Грехова
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе Башкирии пропала 14-летняя Сабина Грехова
В Башкирии пропала девочка из Стерлитамака Ксения Кайдаш
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала девочка из Стерлитамака Ксения Кайдаш


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok