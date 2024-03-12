В Башкирии поссорилась с мамой и пропала 12-летняя девочка

09:46, 12 мар 2024

В понедельник вечером, 11 марта, в семее Гидиятовых из Учалов произошло ЧП: 12-летняя Регина, поссорившись с мамой, ушла из дома и бесследно исчезла.

«Я обзвонила всех друзей, родственников, но ее нигде нет», — с отчаянием в голосе говорит мама девочки. «Написала заявление в полицию, всю ночь искали, но безрезультатно».

Поиски юной Регины, учащейся пятого класса, не прекращаются ни на минуту. Особые приметы: темные длинные волосы, родинка на правой щеке, рост 135-140 см, карие глаза. В момент ухода она была одета в черную куртку до пояса с белым капюшоном, черные джинсы и белые летние кроссовки.

Телефон Регина оставила дома, но при ней может быть банковская карта на чужое имя.

Если вы обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении, волонтеры просят сообщить по телефонам: 102, 112, 8-967-73-52-204 (мама девочки), 8-967-459-40-89 (координатор по поиску Анастасия).

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети