В Башкирии поссорилась с мамой и пропала 12-летняя девочка
09:46, 12 мар 2024
В понедельник вечером, 11 марта, в семее Гидиятовых из Учалов произошло ЧП: 12-летняя Регина, поссорившись с мамой, ушла из дома и бесследно исчезла.
«Я обзвонила всех друзей, родственников, но ее нигде нет», — с отчаянием в голосе говорит мама девочки. «Написала заявление в полицию, всю ночь искали, но безрезультатно».
Поиски юной Регины, учащейся пятого класса, не прекращаются ни на минуту. Особые приметы: темные длинные волосы, родинка на правой щеке, рост 135-140 см, карие глаза. В момент ухода она была одета в черную куртку до пояса с белым капюшоном, черные джинсы и белые летние кроссовки.
Телефон Регина оставила дома, но при ней может быть банковская карта на чужое имя.
Если вы обладаете какой-либо информацией о ее местонахождении, волонтеры просят сообщить по телефонам: 102, 112, 8-967-73-52-204 (мама девочки), 8-967-459-40-89 (координатор по поиску Анастасия).
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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