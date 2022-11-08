В Иглинском районе Башкирии разыскивают троих пропавших без вести подростков

10:44, 08 ноя 2022

В селе Охлебинино Иглинского района вечером 7 ноября пропали трое подростков. Как сообщают волонтеры РОО «Поиск Детей — Иглино», разыскиваются 15-летняя Ангелина Горшкова, 14-летняя Диана Загидуллина и 13-летний Артем Фазлыев.







Приметы Ангелины: рост около 165-168 см, волосы темные длинные, глаза небольшие карие, худощавого телосложения. Была одета в черную куртку укороченную, темные штаны.



Приметы Дианы: рост около 159-163 см, волосы короткие темные, глаза светлые, среднего телосложения. На ней были бежевый худи с желтыми надписями, кроссовки бежевые, красные штаны.



Приметы Артема: рост около 155-160 см, волосы черные, глаза карие, плотного телосложения. Был одет в куртку цвета хаки с капюшоном на меху, трико темные с вишнёвой вставкой, кроссовки черные с белыми полосками.





«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении обратиться по телефонам: 112 или 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 (дежурный номер РОО «Поиск Детей — Башкортостан», — обратились к гражданам волонтеры.

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Фото: Поиск Детей — Иглино