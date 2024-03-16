В Башкирии разыскивают женщину, ушедшую из дома в халате и тапочках

15:59, 16 мар 2024

В башкирском городе Нефтекамске развернули поисковую операцию по розыску 32-летней Лилианы Прониной (Рахимовой), которая таинственным образом исчезла из собственного дома почти неделю назад.

Согласно информации, поступившей от родственников пропавшей женщины, Лилиана была последний раз замечена 10 марта, когда покинула свое жилище, в розово-белом халате и черных тапочках. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Активисты «ЛизаАлерт» распространили ориентировку с приметами разыскиваемой: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с рыжеватым оттенком и карие глаза. Несмотря на предпринимаемые усилия, поиски пока не увенчались успехом.

Некоторые сообщения в социальных сетях намекают на то, что женщина могла отправиться в ближайший магазин и по неизвестным причинам не вернуться обратно. Однако официальные источники воздерживаются от комментариев относительно обстоятельств исчезновения, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети