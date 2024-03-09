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В Уфе ведут поиски 16-летнего подростка

В Уфе ведут поиски 16-летнего подростка

14:22, 09 мар 2024

В столице Башкирии разыскивают 16-летнего юношу по имени Оскар Даукаев, местонахождение которого остается неизвестным с 8 марта текущего года. Тревогу забили волонтеры поисково-спасательного отряда "Башрегионспас", обратившиеся к общественности с просьбой оказать содействие в розыске подростка.

По имеющейся информации, рост Оскара составляет 192 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы светло-русого оттенка, а глаза имеют карий цвет. В день исчезновения на нем была надета черная удлиненная куртка, черные брюки и ботинки того же цвета, а также черная меховая шапка-ушанка с рыжим мехом.

Волонтеры просят любого, кто располагает какими-либо сведениями о нынешнем местоположении Оскара Даукаева, незамедлительно сообщить об этом по телефонным номерам 8-937-3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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