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Житель Башкирии пронес в кафе пистолет с патронами

Житель Башкирии пронес в кафе пистолет с патронами

12:03, 28 мар 2024

Необычный инцидент произошел в кафе села Бураево в Башкирии. Один из посетителей решил поужинать в компании... пистолета и патронов. бдительные посетители заведения не растерялись и сообщили о вооруженном "госте" сотрудникам кафе, которые незамедлительно вызвали вневедомственную охрану.

По прибытии стражи порядка обнаружили, что у мужчины отсутствовали необходимые разрешительные документы на хранение и ношение оружия. Задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Дальнейшее разбирательство по факту незаконного ношения оружия было передано в мировой суд. После рассмотрения дела мужчина был признан виновным. Судья вынес решение о лишении его права на хранение и ношение оружия сроком на один год.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: Бураево происшествия
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