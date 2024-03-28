Житель Башкирии пронес в кафе пистолет с патронами

12:03, 28 мар 2024

Необычный инцидент произошел в кафе села Бураево в Башкирии. Один из посетителей решил поужинать в компании... пистолета и патронов. бдительные посетители заведения не растерялись и сообщили о вооруженном "госте" сотрудникам кафе, которые незамедлительно вызвали вневедомственную охрану.

По прибытии стражи порядка обнаружили, что у мужчины отсутствовали необходимые разрешительные документы на хранение и ношение оружия. Задержанный отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Дальнейшее разбирательство по факту незаконного ношения оружия было передано в мировой суд. После рассмотрения дела мужчина был признан виновным. Судья вынес решение о лишении его права на хранение и ношение оружия сроком на один год.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru