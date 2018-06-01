В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину

Уфимские спасатели вытянули с карниза пятиэтажки молодого мужчину. Сигнал в диспетчерский центр поступил сегодня, 6 сентября, около 2.00 часов. Со слов очевидцев, некий мужчина почти полностью высунулся из окна дома по улице Черниковской.
Спасатели сразу же выехали на место. Молодой человек никого не подпускал к себе, кидался осколками разбитого стекла и не шел на контакт. Поняв, что уговорами его не возьмешь, спасатели улучили момент, схватили мужчину и затащили внутрь здания. Там его уже поджидала полиция. — Что вынудило уфимца вылезти из окна пятого этажа, неизвестно. Предположительно, он находился под воздействием наркотических веществ, — прокомментировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
Источник: https://ufa1.ru/
Спасатели сразу же выехали на место. Молодой человек никого не подпускал к себе, кидался осколками разбитого стекла и не шел на контакт. Поняв, что уговорами его не возьмешь, спасатели улучили момент, схватили мужчину и затащили внутрь здания. Там его уже поджидала полиция. — Что вынудило уфимца вылезти из окна пятого этажа, неизвестно. Предположительно, он находился под воздействием наркотических веществ, — прокомментировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Уфа