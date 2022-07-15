В Уфе 1,5-годовалый ребенок выпал из окна

10:31, 15 июл 2022

Сегодня, 15 июля, в Уфе из окна дома на улице Богдана Хмельницкого выпал ребенок. Как сообщили спасатели, инцидент случился около 08:00.



По данным управления гражданской защиты населения, ребенок выжил.







— Прибывшая бригада скорой помощи доставила полуторагодовалого мальчика в больницу, — рассказали спасатели.



Малыш с травмами был госпитализирован. Как отметили в УГЗ, это далеко не первый подобный случай. В ведомстве призывают оградить доступ детей к окнам, установить на рамах фиксаторы или снять с них ручки. Напомним, в апреле на улице Парковой девочка во время игры на подоконнике выпала с пятого этажа. К сожалению, в тот раз ребенок не выжил.

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