Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Чишминском районе Башкирии в аварии погибли две женщины

В Чишминском районе Башкирии в аварии погибли две женщины

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 134
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
Комментарии (0)
В Чишминском районе Башкирии в аварии погибли две женщины
О столкновении двух отечественных автомобилей — «Нива» и «Лада-Приора» — сообщили поздно вечером накануне, 13 января, пользователи сети в группе «БашДТП». Авария произошла недалеко от Шингак-Куля (Чишминский район Башкирии). По словам очевидцев, в ДТП погибли две женщины, еще несколько человек оказались на больничной койке.
— Ребята, не гоняйте, мужик в этой аварии потерял жену и маму, — написал один из очевидцев.
На месте аварии работали сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Подробности и обстоятельства трагедии пока неизвестны, в причинах предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ДТП: в Чишминском районе Башкирии произошла массовая авария: госпитализирован ребенок 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Чишминском районе Башкирии произошла массовая авария: госпитализирован ребенок
Происшествия
В Чишминском районе Башкирии произошла массовая авария: госпитализирован ребенок
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
Происшествия
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
В Бирском районе от лобового удара машину выкинуло в кювет
Происшествия
В Бирском районе от лобового удара машину выкинуло в кювет
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
Происшествия
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
В Мелеузовском районе произошла авария с участием трёх трех автомобилий
Общество / Происшествия
В Мелеузовском районе произошла авария с участием трёх трех автомобилий
В Башкирии на Бирском тракте произошла смертельная авария
Общество / Происшествия
В Башкирии на Бирском тракте произошла смертельная авария
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Общество / Происшествия
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: