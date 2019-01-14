В Чишминском районе Башкирии в аварии погибли две женщины
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О столкновении двух отечественных автомобилей — «Нива» и «Лада-Приора» — сообщили поздно вечером накануне, 13 января, пользователи сети в группе «БашДТП». Авария произошла недалеко от Шингак-Куля (Чишминский район Башкирии). По словам очевидцев, в ДТП погибли две женщины, еще несколько человек оказались на больничной койке.
ДТП: в Чишминском районе Башкирии произошла массовая авария: госпитализирован ребенок
— Ребята, не гоняйте, мужик в этой аварии потерял жену и маму, — написал один из очевидцев.На месте аварии работали сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Подробности и обстоятельства трагедии пока неизвестны, в причинах предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
ДТП: в Чишминском районе Башкирии произошла массовая авария: госпитализирован ребенок
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