Выжившего в учалинской бойне Зарифа Хилажева ввели в медикаментозный сон: состояние его тяжелое
Комментарии (0)
Состояние пострадавшего в стрельбе в городе Учалы Зарифа врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Накануне, 13 января, из Республиканской клинической больницы в Учалы приезжала бригада врачей, чтобы проконсультировать местных специалистов. Сегодня также ждут медиков из Уфы, которые будут решать, стоит ли пострадавшего перевозить в башкирскую столицу или лучше продолжить лечение в ЦРБ.Зариф и его супруга были первыми, с которыми расправился 34-летний Артур Ибрагимов. Зариф с женой были известной на все Учалы творческой семьей, звездами местного телевидения. Пара растила двух детей трех и пяти лет. Супруга Зарифа скончалась на месте от полученных травм. Сам стрелок убил ещё двоих, а затем свел счеты с жизнью. Близкие отзываются о жестоком убийце как о спокойном и уравновешенном человеке.
— После такого массивного поражения и операции он пока будет находиться в медикаментозном сне, — сообщил замглавврача по медицинской части Учалинской райбольницы Арслан Файзуллин.Со слов специалиста, врачи сейчас делают всё возможное, чтобы спасти жизнь учалинца.
Накануне, 13 января, из Республиканской клинической больницы в Учалы приезжала бригада врачей, чтобы проконсультировать местных специалистов. Сегодня также ждут медиков из Уфы, которые будут решать, стоит ли пострадавшего перевозить в башкирскую столицу или лучше продолжить лечение в ЦРБ.Зариф и его супруга были первыми, с которыми расправился 34-летний Артур Ибрагимов. Зариф с женой были известной на все Учалы творческой семьей, звездами местного телевидения. Пара растила двух детей трех и пяти лет. Супруга Зарифа скончалась на месте от полученных травм. Сам стрелок убил ещё двоих, а затем свел счеты с жизнью. Близкие отзываются о жестоком убийце как о спокойном и уравновешенном человеке.
Читайте также
Происшествия
В Учалах прощаются с жертвой "учалинского стрелка" Гульсией Хилажевой
Происшествия
В массовом убийстве в Учалах погибла известная в районе женщина
Общество
Уфимский шеф-повар Салим Таваров умер не приходя в сознание
Происшествия
В Белорецком районе спасатели помогли застрявшему на трассе школьному автобусу с детьми
Здравоохранение
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке школьник из Башкирии напал с ножом на учителя и поджег класс
Общество / Происшествия
Скончался бас-гитарист группы «Любэ»
Общество / Здравоохранение
В США вылечили еще одного больного лихорадкой Эбола