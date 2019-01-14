Выжившего в учалинской бойне Зарифа Хилажева ввели в медикаментозный сон: состояние его тяжелое

— После такого массивного поражения и операции он пока будет находиться в медикаментозном сне, — сообщил замглавврача по медицинской части Учалинской райбольницы Арслан Файзуллин.

Состояние пострадавшего в стрельбе в городе Учалы Зарифа врачи оценивают как стабильно тяжелое.Со слов специалиста, врачи сейчас делают всё возможное, чтобы спасти жизнь учалинца.Накануне, 13 января, из Республиканской клинической больницы в Учалы приезжала бригада врачей, чтобы проконсультировать местных специалистов. Сегодня также ждут медиков из Уфы, которые будут решать, стоит ли пострадавшего перевозить в башкирскую столицу или лучше продолжить лечение в ЦРБ.Зариф и его супруга были первыми, с которыми расправился 34-летний Артур Ибрагимов. Зариф с женой были известной на все Учалы творческой семьей, звездами местного телевидения. Пара растила двух детей трех и пяти лет. Супруга Зарифа скончалась на месте от полученных травм. Сам стрелок убил ещё двоих, а затем свел счеты с жизнью. Близкие отзываются о жестоком убийце как о спокойном и уравновешенном человеке.