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Выжившего в учалинской бойне Зарифа Хилажева ввели в медикаментозный сон: состояние его тяжелое

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Выжившего в учалинской бойне Зарифа Хилажева ввели в медикаментозный сон: состояние его тяжелое
Состояние пострадавшего в стрельбе в городе Учалы Зарифа врачи оценивают как стабильно тяжелое.
— После такого массивного поражения и операции он пока будет находиться в медикаментозном сне, — сообщил замглавврача по медицинской части Учалинской райбольницы Арслан Файзуллин. 
Со слов специалиста, врачи сейчас делают всё возможное, чтобы спасти жизнь учалинца.

Накануне, 13 января, из Республиканской клинической больницы в Учалы приезжала бригада врачей, чтобы проконсультировать местных специалистов. Сегодня также ждут медиков из Уфы, которые будут решать, стоит ли пострадавшего перевозить в башкирскую столицу или лучше продолжить лечение в ЦРБ.
Зариф и его супруга были первыми, с которыми расправился 34-летний Артур Ибрагимов. Зариф с женой были известной на все Учалы творческой семьей, звездами местного телевидения. Пара растила двух детей трех и пяти лет. Супруга Зарифа скончалась на месте от полученных травм. Сам стрелок убил ещё двоих, а затем свел счеты с жизнью. Близкие отзываются о жестоком убийце как о спокойном и уравновешенном человеке.
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