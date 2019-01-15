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В Бирске спасатели обнаружили женщину лежащую без сознания в собственной квартире

Добавлено: 15.01.19
Просмотров: 134
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске спасатели обнаружили женщину лежащую без сознания в собственной квартире
В Бирске пожарные развернули целую спецоперацию по спасению пожилой местной жительницы, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Накануне, 14 января, днем на номер 01 позвонили соседи пенсионерки и рассказали, что бабушка, которая живет на пятом этаже дома по улице Интернациональной, не выходит на связь. На место прибыли сотрудники МЧС, выдвинули пожарную лестницу и влезли в квартиру через балконное окно. 
— Женщину обнаружили без сознания, передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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