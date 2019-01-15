В Бирске спасатели обнаружили женщину лежащую без сознания в собственной квартире
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В Бирске пожарные развернули целую спецоперацию по спасению пожилой местной жительницы, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Накануне, 14 января, днем на номер 01 позвонили соседи пенсионерки и рассказали, что бабушка, которая живет на пятом этаже дома по улице Интернациональной, не выходит на связь. На место прибыли сотрудники МЧС, выдвинули пожарную лестницу и влезли в квартиру через балконное окно.
— Женщину обнаружили без сознания, передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
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