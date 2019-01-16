В Туймазах на крыше обнаружили труп мужчины: он мог выпасть из окна соседнего здания
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В Туймазах на крыше ЗАГСа был обнаружен труп мужчины. Происшествие случилось сегодня, 16 января. Как сообщают в социальные сетях местные жители, мужчина выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома. Информация проверяется.
На место происшествия очевидцы вызвали полицию и бригаду "скорой" помощи, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Официальных комментариев сотрудники правоохранительных органов пока что не дают. В настоящее время выясняются все детали произошедшего и устанавливается точная причина смерти.
Место происшествия осматривают следователи и оперативная группа. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальных сетях. Личность погибшего мужчины в настоящий момент также выясняется.
ДТП: в Туймазинском районе Башкирии внедорожник на огромной скорости врезался в грузовик
На место происшествия очевидцы вызвали полицию и бригаду "скорой" помощи, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Официальных комментариев сотрудники правоохранительных органов пока что не дают. В настоящее время выясняются все детали произошедшего и устанавливается точная причина смерти.
Место происшествия осматривают следователи и оперативная группа. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальных сетях. Личность погибшего мужчины в настоящий момент также выясняется.
ДТП: в Туймазинском районе Башкирии внедорожник на огромной скорости врезался в грузовик
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