Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Туймазах на крыше обнаружили труп мужчины: он мог выпасть из окна соседнего здания

В Туймазах на крыше обнаружили труп мужчины: он мог выпасть из окна соседнего здания

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 19
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
Комментарии (0)
В Туймазах на крыше обнаружили труп мужчины: он мог выпасть из окна соседнего здания
В Туймазах на крыше ЗАГСа был обнаружен труп мужчины. Происшествие случилось сегодня, 16 января. Как сообщают в социальные сетях местные жители, мужчина выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома. Информация проверяется.

На место происшествия очевидцы вызвали полицию и бригаду "скорой" помощи, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня. Официальных комментариев сотрудники правоохранительных органов пока что не дают. В настоящее время выясняются все детали произошедшего и устанавливается точная причина смерти.

Место происшествия осматривают следователи и оперативная группа. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальных сетях. Личность погибшего мужчины в настоящий момент также выясняется.

ДТП: в Туймазинском районе Башкирии внедорожник на огромной скорости врезался в грузовик 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Нефтекамске во время урагана из окна многоэтажки выпал мужчина
Общество
В Нефтекамске во время урагана из окна многоэтажки выпал мужчина
В Аскинском районе в хозяйстве муллы обнаружили труп с огнестрельным ранением
Происшествия
В Аскинском районе в хозяйстве муллы обнаружили труп с огнестрельным ранением
В Туймазинском районе произошло жесткое ДТП: погибших нет
Происшествия
В Туймазинском районе произошло жесткое ДТП: погибших нет
В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга
Происшествия
В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
В Уфе в ночной стрельбе пострадал человек
Происшествия
В Уфе в ночной стрельбе пострадал человек
В Башкирии женщина получила из морга тело чужого мужчины
Происшествия
В Башкирии женщина получила из морга тело чужого мужчины
В Туймазах загорелся пассажирский автобус
Происшествия
В Туймазах загорелся пассажирский автобус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: