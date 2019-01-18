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В Нефтекамске чиновнику грозит уголовная ответственность за махинации с соцжильем

Добавлено: 18.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске чиновнику грозит уголовная ответственность за махинации с соцжильем

В Башкирии фигурантом дела о превышении должностных полномочий, совершенном с применением тяжких последствий стал 56-летний заместитель главы Нефтекамска по вопросам строительства.

Амбициозный чиновник решил сработать «напоказ» и летом 2013 года установил срок окончания строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилья в селе Амзя до конца 2013 года, сообщает Новости Башкирии сегодня. Таким образом он обеспечил преимущество в конкурсе для компании «ПКФ «Завод КМД», специализирующейся на строительстве быстровозводимых домов. При этом в обход аукциона он сразу передал в аренду земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Причем до этого он бесплатно передал участки Фонду строительство социального жилья Нефтекамска. Так, город не получил доход от реализации земель, а другие строительные организации лишились возможности принять участие в конкурсе.

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Как сообщила пресс-служба следственного комитета Башкортостана, заместитель мэра еще до завершения строительства посодействовал в получении ввода объектов в эксплуатацию. В итоге в недостроенные дома, не соответствующие всем нормам и просто опасные, жители аварийных квартир переезжать отказались.

Позже суд обязал городскую администрацию построить другое жилье – для этого чиновникам пришлось просить из бюджета дополнительные средства. В итоге люди, чье жилье было признано аварийным еще в 2006 и 2008 годах, жили в своих ветхих домах аж до 2017 года, ожидая новые квартиры.

Сообщается, что прокурор уже утвердил обвинительное заключение по делу в отношении чиновника, но сам он хранит молчание по поводу своей вины. В ближайшее время материалы уголовного дела направят в суд.

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