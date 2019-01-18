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В Сибае возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха

Добавлено: 18.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха

Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выбросов в атмосферу Сибая загрязняющих веществ. Специалистами зафиксированы неоднократные превышения в воздухе города ПДК различных вредных веществ.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы». Расследование дела находится под контролем природоохранной прокуратуры, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Воздух загазован из-за скопления дыма от выбросов, которые выделяются при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды. Карьер находится в аренде Сибайского филиала АО«Учалинский ГОК».
Напомним, в Башкирии круглосуточно работает телефон «горячей линии»: +7 (347) 244-15-75. Также можно позвонить по единому номеру 112. Также вся информация по ситуации в Сибае размещается в социальных сетях в сообществе «Сибай, дыши!».

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