В Сибае возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха
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Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выбросов в атмосферу Сибая загрязняющих веществ. Специалистами зафиксированы неоднократные превышения в воздухе города ПДК различных вредных веществ.
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Воздух загазован из-за скопления дыма от выбросов, которые выделяются при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды. Карьер находится в аренде Сибайского филиала АО«Учалинский ГОК».Напомним, в Башкирии круглосуточно работает телефон «горячей линии»: +7 (347) 244-15-75. Также можно позвонить по единому номеру 112. Также вся информация по ситуации в Сибае размещается в социальных сетях в сообществе «Сибай, дыши!».
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