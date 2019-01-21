Прокуратура Башкирии инициировала проверку работников Учалинского ГОК по факту загрязнения воздуха в Сибае
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В МВД по РБ возбудили уголовное дело по факту экологического бедствия в Сибае. Виновные будут отвечать в уголовном порядке за загрязнение атмосферы - законодательство предусматривает за это преступление год исправительных работ или три месяца ареста, сообщает Новости Башкирии сегодня. Сегодня правоохранители устанавливают работников Сибайского филиала Учалинского ГОКа, допустивших выбросы вредных веществ.
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- По итогам проведённых проверочных мероприятий зафиксированы неоднократные превышения предельно-допустимой концентрации различных вредных веществ, - сообщили в республиканском надзорном ведомстве. - В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.Полицейские следователи должны установить, кто из руководства проявил халатность и ничего не сделал, чтобы обезопасить жителей Сибая.
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