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Прокуратура Башкирии инициировала проверку работников Учалинского ГОК по факту загрязнения воздуха в Сибае

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 114
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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Прокуратура Башкирии инициировала проверку работников Учалинского ГОК по факту загрязнения воздуха в Сибае

В МВД по РБ возбудили уголовное дело по факту экологического бедствия в Сибае. Виновные будут отвечать в уголовном порядке за загрязнение атмосферы - законодательство предусматривает за это преступление год исправительных работ или три месяца ареста, сообщает Новости Башкирии сегодня. Сегодня правоохранители устанавливают работников Сибайского филиала Учалинского ГОКа, допустивших выбросы вредных веществ.

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Напомним, в начале декабря из 500-метрового рекультивированного еще в 2003 году карьера близ Сибая начал выделяться едкий химический запах. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему медная руда начала окисляться, а в атмосферу подниматься сероводород и оксид серы. При этом, по мнению временно исполняющего обязанности главы РБ Радия Хабирова, действия представителей Учалинского ГОКа, которому принадлежит этот рукотворный вулкан, оказались «неудовлетворительными», поскольку на предприятии за месяц не смогли изменить ситуацию.
Инициатором привлечения работников Сибайского филиала Учалинского ГОКа к уголовной ответственности стала прокуратура РБ.
- По итогам проведённых проверочных мероприятий зафиксированы неоднократные превышения предельно-допустимой концентрации различных вредных веществ, - сообщили в республиканском надзорном ведомстве. - В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Полицейские следователи должны установить, кто из руководства проявил халатность и ничего не сделал, чтобы обезопасить жителей Сибая.

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