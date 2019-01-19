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Радия Хабирова задело отношение пользователей интернета к новости об отправке 500 детей из Сибая в Крым

Добавлено: 19.01.19
Просмотров: 88
Рубрика: Политика
Теги: Сибай
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Радия Хабирова задело отношение пользователей интернета к новости об отправке 500 детей из Сибая в Крым

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров ответил на негативную реакцию населения на, казалось бы, положительные действия властей. Руководитель региона написал на своей личной странице в соцсети, что его задело отношение пользователей интернета к новости об отправке 500 детей из Сибая в Крым.

- Глава Крыма Сергей Аксенов решил принять у себя бесплатно 500 детишек из Сибая. Казалось бы - здорово, но(!!!) основной фон в соцсетях - негативный! Потому что, якобы, поедут дети начальников и прочих «блатных» родителей. Поэтому первое: поедут те, кому это больше всего по показаниям здоровья необходимо, четкие критерии мы определили. И, кстати, там могут оказаться и дети чиновников (они тоже - дети!!!), - обозначил Радий Хабиров (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).
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«Главным выводом» из этой ситуации руководитель региона назвал осознание того, что люди не верят власти. Хабиров воспринял это как вызов для себя и своей команды.
- Главный же для меня вывод из этой истории в другом... Что люди не верят власти, и все, связанное с ней, оценивают негативно. И это один из главных вызовов для нашей управленческой команды. От того, насколько мы справимся с задачей заставить чиновников честно делать свою работу, и будет зависеть будущее Башкортостана и его жителей, - написал он.
Также постскриптум Радий Хабиров приписал личное обращение к мэру Сибая Рустему Афзалову.
- Рустем Афзалов, вам персонально. Эта ситуация - проверка на вашу зрелость и человечность. Надеюсь, вы ее пройдете, и мне не придётся в Сибае идти вперед с другим руководителем.
Ранее Радий Хабиров и Сергей Аксенов обсудили отдых 500 детей в санатории. Глава Крыма подчеркнул, что всех детей примут бесплатно, все расходы и организацию Сергей Аксенов взял на себя.

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