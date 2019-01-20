Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Баймакском районе мужчина не сумевший угнать авто украл аккумулятор

В Баймакском районе мужчина не сумевший угнать авто украл аккумулятор

Добавлено: 20.01.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
Комментарии (0)
В Баймакском районе мужчина не сумевший угнать авто украл аккумулятор

Как предварительно установили стражи порядка, злоумышленник совершил попытку угона автомобиля и кражу аккумулятора.

В Баймакском районе Башкирии вводят в эксплуатацию пожарное депо

Читайте также:

В Баймакском районе Башкирии вводят в эксплуатацию пожарное депо
В Отдел МВД России по Баймакскому району обратился 34-летний местный житель. Он сообщил, что у него украли аккумулятор из автомобиля "Газель". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками следственно оперативной группы был задержан подозреваемый. Им оказался 48—летний местный житель, сообщает Новости Башкирии сегодня.

По предварительным данным, мужчина решил покататься по ночному городу на чужой машине. В одном из дворов ему попался автомобиль марки «Газ» с незакрытой на замок дверью. Не сумев завести автомобиль, мужчина открыл капот и украл аккумулятор.

По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статями 30 и 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый признался в содеянном.

Происшествия: в Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины 
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Бижбулякском районе местный житель угнал у своего пьяного товарища автомобиль
Происшествия
В Бижбулякском районе местный житель угнал у своего пьяного товарища автомобиль
В Альшеевском районе молодой человек сильно затосковал по родине и решил угнать авто
Происшествия
В Альшеевском районе молодой человек сильно затосковал по родине и решил угнать авто
В Бирском районе молодой парень угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
В Бирском районе молодой парень угнал у таксиста автомобиль
В Иглинском районе двое мужчин похитили телевизор
Происшествия
В Иглинском районе двое мужчин похитили телевизор
В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ
Горе-угонщик из Учалов, пытаясь завладеть чужим авто, оставил в салоне свой сотовый телефон
Происшествия
Горе-угонщик из Учалов, пытаясь завладеть чужим авто, оставил в салоне свой сотовый телефон
В Туймазинском районе воровство бензина привело к возгоранию автомобиля
Происшествия
В Туймазинском районе воровство бензина привело к возгоранию автомобиля
В Кумертау застолье закончилось угоном автомобиля
Происшествия
В Кумертау застолье закончилось угоном автомобиля
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: