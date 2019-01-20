В Баймакском районе мужчина не сумевший угнать авто украл аккумулятор
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Как предварительно установили стражи порядка, злоумышленник совершил попытку угона автомобиля и кражу аккумулятора.
По предварительным данным, мужчина решил покататься по ночному городу на чужой машине. В одном из дворов ему попался автомобиль марки «Газ» с незакрытой на замок дверью. Не сумев завести автомобиль, мужчина открыл капот и украл аккумулятор.
По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статями 30 и 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый признался в содеянном.
Происшествия: в Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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