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В Кугарчинском районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей

Добавлено: 20.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей

Сегодня днем в Кугарчинском районе Башкирии произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Башкирии, дорожная авария произошла на 349 км трассы Магнитогорск — Ира.

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По предварительной информации, водитель ВАЗ-2113, двигаясь из Мелеуза в сторону Мраково, совершил касательное столкновение со встречным автомобилем Лада Калина, сообщает Новости Башкирии сегодня.

От удара ВАЗ 2113 развернуло на встречную полосу, где он столкнулся уже с Hyundai Solaris.
Известно, что в результате этого ДТП пострадали три человека. Один из них — водитель ВАЗ 2113.

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