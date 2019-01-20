В Кугарчинском районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей
Комментарии (0)
Сегодня днем в Кугарчинском районе Башкирии произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Башкирии, дорожная авария произошла на 349 км трассы Магнитогорск — Ира.
Читайте также:В Кугарчинском районе Башкирии собутыльники поссорились с новым знакомым и вывезли его за пределы села в багажнике
От удара ВАЗ 2113 развернуло на встречную полосу, где он столкнулся уже с Hyundai Solaris.
Известно, что в результате этого ДТП пострадали три человека. Один из них — водитель ВАЗ 2113.
Читайте также: в Кугарчинском районе Башкирии открыли сразу два образовательных учреждения
Читайте также
Происшествия
В Иглинском районе едва не произошла смертельная авария
Происшествия
В Башкирии водитель иномарки врезался в «Лада-2113»
Происшествия
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
Происшествия
В Белорецком районе автобус с детьми попал в аварию: погиб пассажир легкового авто
Общество / Происшествия
В Мелеузовском районе произошла авария с участием трёх трех автомобилий
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Общество / Происшествия
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Общество / Происшествия
В Башкирии уснувший водитель протаранил автомобиль полиции