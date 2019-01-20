В Кугарчинском районе произошла массовая авария с участием трех автомобилей

Сегодня днем в Кугарчинском районе Башкирии произошло ДТП с участием трех автомобилей.



Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Башкирии, дорожная авария произошла на 349 км трассы Магнитогорск — Ира.



По предварительной информации, водитель ВАЗ-2113, двигаясь из Мелеуза в сторону Мраково, совершил касательное столкновение со встречным автомобилем Лада Калина, сообщает Новости Башкирии сегодня От удара ВАЗ 2113 развернуло на встречную полосу, где он столкнулся уже с Hyundai Solaris. Известно, что в результате этого ДТП пострадали три человека. Один из них — водитель ВАЗ 2113.Читайте также: в Кугарчинском районе Башкирии открыли сразу два образовательных учреждения