В Кугарчинском районе Башкирии собутыльники поссорились с новым знакомым и вывезли его за пределы села в багажнике

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Молодой сельчанин приехал в село Юмагузино, чтобы увидеть своего ребенка, но бывшая жена подвыпившего папашу в дом не пустила. Не долго горюя, горе-родитель познакомился на улице с тремя юмагузинцами в возрасте от 22 до 30 лет, с которыми они устроили веселую пьянку.



Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, в разгар вечера между новоиспеченными приятелями разгорелся конфликт – приезжего сельчанин избили и отобрали у него телефон. При этом злоумышленники не отпустили жертву, а погрузили в багажник машины и вывезли за пределы села. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы потерпевший не смог сбежать от похитителей.



Мужчина обратился в полицию, и сообщников вскоре разыскали. Оказалось, что все трое умеют судимости. Один из них уже стал фигурантом дела о грабеже и находится под стражей. Остальные участники нападения также могут попасть под следствие – с ними сейчас работаю сотрудники полиции.



водитель не справившись с управлением наехал на дом

Источник Накануне 29-летний уроженец Зилаирского района стал жертвой нападения троих жителей Кугарчинского района, которые обокрали его и попытались увезти в багажнике автомобиля.Молодой сельчанин приехал в село Юмагузино, чтобы увидеть своего ребенка, но бывшая жена подвыпившего папашу в дом не пустила. Не долго горюя, горе-родитель познакомился на улице с тремя юмагузинцами в возрасте от 22 до 30 лет, с которыми они устроили веселую пьянку.Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, в разгар вечера между новоиспеченными приятелями разгорелся конфликт – приезжего сельчанин избили и отобрали у него телефон. При этом злоумышленники не отпустили жертву, а погрузили в багажник машины и вывезли за пределы села. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы потерпевший не смог сбежать от похитителей.Мужчина обратился в полицию, и сообщников вскоре разыскали. Оказалось, что все трое умеют судимости. Один из них уже стал фигурантом дела о грабеже и находится под стражей. Остальные участники нападения также могут попасть под следствие – с ними сейчас работаю сотрудники полиции. Происшествия: в Кугарчинском районе водитель не справившись с управлением наехал на дом

