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В Ишимбайском районе мужчина убил молотком спящего брата

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе мужчина убил молотком спящего брата

Тяжкое преступление совершил 44-летний житель одной из деревень Ишимбайского района, отправивший на то свет своего близкого родственника – двоюродного брата. Впрочем, близки они были лишь по крови, и постоянные скандалы между братьями привели к трагедии.

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Братья жили в деревенском доме вместе и часто ругались. 44-летний сельчанин решил раз и навсегда избавиться от раздражителя, но побоялся вступать с ним в открытый конфликт, сообщает Новости Башкирии сегодня. Душегуб дождался, когда жертва заснет, и нанес несколько смертельных ударом молотком по голове. После этого убийца просто закопал труп погибшего в снег во дворе дома, а молоток выбросил в выгребную яму.

Однако долго скрывать совершенное преступление братоубийца не смог и признался в убийстве родственникам, которые забеспокоились о судьбе внезапно пропавшего мужчины. Правда, злоумышленник отказался показывать следователям место захоронения – правоохранители нашли тело на участке дома самостоятельно.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

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