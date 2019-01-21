В Ишимбайском районе мужчина убил молотком спящего брата
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Тяжкое преступление совершил 44-летний житель одной из деревень Ишимбайского района, отправивший на то свет своего близкого родственника – двоюродного брата. Впрочем, близки они были лишь по крови, и постоянные скандалы между братьями привели к трагедии.
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Однако долго скрывать совершенное преступление братоубийца не смог и признался в убийстве родственникам, которые забеспокоились о судьбе внезапно пропавшего мужчины. Правда, злоумышленник отказался показывать следователям место захоронения – правоохранители нашли тело на участке дома самостоятельно.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
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