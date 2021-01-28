Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Житель Кушнаренковского района убил собственного брата

Житель Кушнаренковского района убил собственного брата

Житель Кушнаренковского района убил собственного брата

Кушнаренковский район | 28 янв 2021 | 16:57

Житель села Ахметово Кушнаренковского района убил родного брата. Истекающее в крови тело нашли в доме мужчины.

Известно, что сельчанин намеренно ударил родственника ножом в шею. Удар пришёлся прямо на переднюю поверхность шеи – кровеносные сосуды сильно повредились, вызвав обильную кровопотерю и малокровие.

Мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемый в убийстве был задержан. Было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в момент происшествия убийца был сильно пьян.

Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии нашли еще один дом престарелых с опасными условиями проживания.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: