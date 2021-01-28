Житель Кушнаренковского района убил собственного брата

Кушнаренковский район | 28 янв 2021 | 16:57

Житель села Ахметово Кушнаренковского района убил родного брата. Истекающее в крови тело нашли в доме мужчины.



Известно, что сельчанин намеренно ударил родственника ножом в шею. Удар пришёлся прямо на переднюю поверхность шеи – кровеносные сосуды сильно повредились, вызвав обильную кровопотерю и малокровие.







Мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемый в убийстве был задержан. Было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в момент происшествия убийца был сильно пьян.



Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии нашли еще один дом престарелых с опасными условиями проживания.





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