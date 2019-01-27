В Бижбулякском районе произошло ДТП, в котором погибли 4 человека
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Сегодня в Бижбулякском районе произошло крупное ДТП, в котором погибли 4 человека, сообщили Стерлеграду в УГИБДД по Башкирии.
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