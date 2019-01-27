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В Бижбулякском районе произошло ДТП, в котором погибли 4 человека

Добавлено: 27.01.19
Просмотров: 151
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бижбулякский район
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В Бижбулякском районе произошло ДТП, в котором погибли 4 человека

Сегодня в Бижбулякском районе произошло крупное ДТП, в котором погибли 4 человека, сообщили Стерлеграду в УГИБДД по Башкирии.

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Сообщается, что автомобильная авария произошла около 09.00 на 25-ом километре автодороги Бижбуляк-Мияки. Столкнулись встречные ВАЗ-2115 под управлением 35-летнего жителя Бижбулякского района и "Chevrolet Niva", за рулём которого был 36-летний житель Миякинского района, сообщает Новости Башкирии сегодня.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-2115 и три пассажирки скончались на месте аварии. Водитель "Chevrolet Niva" получил серьезные травмы.

В настоящее время на месте аварии работает полиция и другие службы.

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