В Кушнаренковском районе в пожаре погиб ребенок оставшийся без присмотра
Комментарии (0)
Пожар в жилом доме унес жизнь трехлетнего ребенка. Трагедия случилась сегодня днем, 4 февраля, в деревне Купаево Кушнаренковского района республики.Новости Башкирии сегодня.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, на месте работало две единицы техники и 5 человек личного состава. Также в тушении пожара принимала участие добровольная пожарная команда Старокурмашевского сельсовета, полиция медики и сотрудники газовой службы.Отметим, с начала 2019 года в Башкирии это уже четвертый случай гибели малолетних детей на пожаре.
Читайте также
Происшествия
В Учалинском районе в пожаре погиб ребенок
Происшествия
В Стерлитамакском районе загорелся деревянный дом: погибла 32-летняя женщина
Происшествия
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В уфимском колледже из-за пожара эвакуировали 75 человек
Происшествия
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Общество / Происшествия
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
Общество / Происшествия
В Бирском районе Башкирии в пожаре погибли 9 человек