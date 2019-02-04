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В Кушнаренковском районе в пожаре погиб ребенок оставшийся без присмотра

Добавлено: 04.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе в пожаре погиб ребенок оставшийся без присмотра

Пожар в жилом доме унес жизнь трехлетнего ребенка. Трагедия случилась сегодня днем, 4 февраля, в деревне Купаево Кушнаренковского района республики.

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Как стало известно «Вести-Башкортостан», в момент возгорания ребенок находился дома один. Мать была на работе и оставила малыша с бабушкой, которая отлучилась из дома. Семья характеризовалась, как положительная, сообщает Новости Башкирии сегодня.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, на месте работало две единицы техники и 5 человек личного состава. Также в тушении пожара принимала участие добровольная пожарная команда  Старокурмашевского сельсовета, полиция медики и сотрудники газовой службы.
Отметим, с начала 2019 года в Башкирии это уже четвертый случай гибели малолетних детей на пожаре.

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