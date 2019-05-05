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В регионах России проверят качество продуктов и скорректируют рацион питания жителей

Добавлено: 05.05.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В регионах России проверят качество продуктов и скорректируют рацион питания жителей

Роспотребнадзор оценит питание россиян. Уже в мае ведомство начнёт тестировать новые методики, которые дадут возможность проверить качество еды, а впоследствии – скорректировать рацион жителей каждого региона. Для этого разработано три методики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сотрудники Роспотребнадзора проверят как кормят детей в детских садах и в школах, определят качество продуктов в магазинах и узнают – доступна ли населению отечественная продукция, помогающая снизить дефицит витаминов и микроэлементов. Ожидается, что эта система позволит детально оценить состояние дел в каждом регионе страны. После этого ведомство разработает рекомендации по коррекции рационов питания во всех субъектах. В дальнейшем это должно помочь в продвижении принципов здорового питания.

Вся эта работа будет проведена в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья”. Он, в свою очередь вошёл в состав нацпроекта «Демография”. Согласно майским указам Президента страны, он должен быть реализован до 2024 года.

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