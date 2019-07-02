В Башкирии с 1 июля «Молочная кухня» обеспечит бесплатными молочными продуктами 15,5 тысяч детей
В Стерлитамаке начата реализация пилотного проекта по созданию молочной фабрики кухонь детского питания, сообщает сайт Newsbash.ru.
С 1 июля дети отдельных категорий граждан, проживающих на территории Стерлитамакского, Мелеузовского, Ишимбайского муниципальных районов и городов Стерлитамак, Салават, обеспечат молочной продукцией: молоко, кефир, творог, йогурт. Сейчас между учреждением «Молочная кухня» и родителями заключены договоры: всего планируется обеспечить порядка полутора тысяч детей, имеющих право на бесплатное получение молочной продукции. Дети будут получать наборы в зависимости от возраста и с учетом рекомендаций педиатров два раза в неделю, рассказал на оперативном совещании в правительстве и. о. председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.