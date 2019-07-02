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В Башкирии с 1 июля «Молочная кухня» обеспечит бесплатными молочными продуктами 15,5 тысяч детей

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В Башкирии с 1 июля «Молочная кухня» обеспечит бесплатными молочными продуктами 15,5 тысяч детей

В Стерлитамаке начата реализация пилотного проекта по созданию молочной фабрики кухонь детского питания, сообщает сайт Newsbash.ru.

С 1 июля дети отдельных категорий граждан, проживающих на территории Стерлитамакского, Мелеузовского, Ишимбайского муниципальных районов и городов Стерлитамак, Салават, обеспечат молочной продукцией: молоко, кефир, творог, йогурт. Сейчас между учреждением «Молочная кухня» и родителями заключены договоры: всего планируется обеспечить порядка полутора тысяч детей, имеющих право на бесплатное получение молочной продукции. Дети будут получать наборы в зависимости от возраста и с учетом рекомендаций педиатров два раза в неделю, рассказал на оперативном совещании в правительстве и. о. председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.

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У «Молочной кухни» работает сайт milkrb.ru, на котором размещена вся актуальная информация. Планируется расширять перечень продукции: всего будет выпускаться 15 видов молочных продуктов. С 2020 года для обеспечения единого подхода к обеспечению детей молочной продукцией на территории всей республики запланировано присоединение действующей молочной кухни Уфы к учреждению «Молочная кухня». Продукцию будут получать 15,5 тысяч детей (69 процентов от общего количества детей, имеющих право на бесплатное получение молочной продукции).


«Мы возвращаем то доброе, старое, что было в Советском Союзе: мы возвращаем молочные кухни. Это большое серьезное дело. Об этом надо подробно рассказывать, чтобы наши мамочки понимали, что есть такая возможность. Мы работаем над укреплением здоровья наших совсем маленьких детей. У меня есть твердая уверенность, что там не будет никаких примесей: ни пальмового, ни сои», – отметил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.  

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