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В Минсельхозе России прокомментировали рост цен на хлеб

Добавлено: 08.08.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В Минсельхозе России прокомментировали рост цен на хлеб

Повышение розничных цен на хлеб практически соответствует уровню инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, передает ТАСС, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», — заявили в министерстве.
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Также в ведомстве уточнили, что в этом году урожай зерновых культур в России прогнозируется на уровне 118 миллионов тонн, из которых 75 млн тонн придется на пшеницу. Это позволит сформировать запасы, которые помешают резкому увеличению цены, уточняет «Ридус».

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой черный хлеб в июне подорожал на 9,6%. Хлеб других видов вырос в цене в среднем на 7,7%, хотя инфляция составила 5%.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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