В Минсельхозе России прокомментировали рост цен на хлеб
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Повышение розничных цен на хлеб практически соответствует уровню инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, передает ТАСС, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», — заявили в министерстве.
Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой черный хлеб в июне подорожал на 9,6%. Хлеб других видов вырос в цене в среднем на 7,7%, хотя инфляция составила 5%.
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