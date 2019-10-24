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В Октябрьском скоро откроется молочная фабрика-кухня

Добавлено: 24.10.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском скоро откроется молочная фабрика-кухня

В городском округе город Октябрьский проходит реконструкция еще одного социально-значимого объекта. Молочная фабрика кухня - максимальная мощность 5 тонн переработки молока в сутки вскоре распахнет свои двери.


Производственные цеха оснащены новым современным функциональным оборудованием, с участком приемки молока-сырья с системой фильтрации, резервирования и охлаждения. Уже установлены танки для изготовления кисломолочной продукции - кефира, йогурта, танки для приготовления пастеризованного питьевого молока, автоматы фасовки в пластиковые стаканчики и упаковка дой-пак.

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Запланирован и отдельный творожный цех производства творога для питания детей. Имеется лаборатория, оснащенная оборудованием для контроля качества входящего молока, параметров технологического процесса по всем этапам и контроля показателей готовой продукции.

Установлены холодильные камеры со специальными температурными режимами для хранения готового продукта.

Также в здании будет располагаться магазин, в котором будет осуществляться раздача и реализация.

Ремонт в полном разгаре: ведутся и внешние и внутренние отделочные работы. В скором времени молочная фабрика - кухня порадует юных горожан и их родителей.

Источник: vk.com
Фото: администрация города Октябрьского
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