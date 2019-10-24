В Октябрьском скоро откроется молочная фабрика-кухня

В городском округе город Октябрьский проходит реконструкция еще одного социально-значимого объекта. Молочная фабрика кухня - максимальная мощность 5 тонн переработки молока в сутки вскоре распахнет свои двери.





Производственные цеха оснащены новым современным функциональным оборудованием, с участком приемки молока-сырья с системой фильтрации, резервирования и охлаждения. Уже установлены танки для изготовления кисломолочной продукции - кефира, йогурта, танки для приготовления пастеризованного питьевого молока, автоматы фасовки в пластиковые стаканчики и упаковка дой-пак.

Фото: администрация города Октябрьского

Запланирован и отдельный творожный цех производства творога для питания детей. Имеется лаборатория, оснащенная оборудованием для контроля качества входящего молока, параметров технологического процесса по всем этапам и контроля показателей готовой продукции.Установлены холодильные камеры со специальными температурными режимами для хранения готового продукта.Также в здании будет располагаться магазин, в котором будет осуществляться раздача и реализация.Ремонт в полном разгаре: ведутся и внешние и внутренние отделочные работы. В скором времени молочная фабрика - кухня порадует юных горожан и их родителей.