В Белорецке открылась молочная фабрика-кухня

Молочная кухня в Белорецке будет бесплатно обеспечивать своей продукцией 1,2 тысячи детей в возрасте до трех лет из льготных категорий. Помимо Белорецкого района, в зоне обеспечения — Учалинский и Архангельский районы.
«За 2019 год это уже четвертое производство, которое мы открыли, — подчеркнул председатель Госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев. - Молочные кухни заработали в Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке и Белорецке. На сегодняшний день 5 тысяч детей из льготных категорий уже получают молочную продукцию. С января 2020 года выдача молочной продукции будет повсеместной, охватит все районы и города республики».Проект по возрождению молочных кухонь имеет в первую очередь социальную направленность.
Благодаря такому проекту, дети из малообеспеченных семей получают качественное и здоровое питание.
«Вся продукция, изготавливаемая на молочной кухне, исключительно из цельного коровьего молока, без добавок и консервантов», — добавил Алексей Гусев.