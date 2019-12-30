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В Белорецке открылась молочная фабрика-кухня

Добавлено: 30.12.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке открылась молочная фабрика-кухня

В Белорецке сегодня открылась молочная фабрика-кухня. Она стала четвертой по счету молочной кухней, которая заработала в Башкирии в этом году, сообщили в пресс-службе Госкомторговли региона.


Создание в республике сети молочных кухонь проводится в рамках реализации национального проекта «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

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Молочная кухня в Белорецке будет бесплатно обеспечивать своей продукцией 1,2 тысячи детей в возрасте до трех лет из льготных категорий. Помимо Белорецкого района, в зоне обеспечения — Учалинский и Архангельский районы.
«За 2019 год это уже четвертое производство, которое мы открыли, — подчеркнул председатель Госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев. - Молочные кухни заработали в Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке и Белорецке. На сегодняшний день 5 тысяч детей из льготных категорий уже получают молочную продукцию. С января 2020 года выдача молочной продукции будет повсеместной, охватит все районы и города республики».Проект по возрождению молочных кухонь имеет в первую очередь социальную направленность.
Благодаря такому проекту, дети из малообеспеченных семей получают качественное и здоровое питание.
«Вся продукция, изготавливаемая на молочной кухне, исключительно из цельного коровьего молока, без добавок и консервантов», — добавил Алексей Гусев.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Госкомторговли РБ
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