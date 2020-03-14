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В Башкирии стали известны результаты мониторинга школьных столовых для организации горячего питания

Добавлено: 14.03.20
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В Башкирии стали известны результаты мониторинга школьных столовых для организации горячего питания

Мониторинг проходил в рамках партийного проекта «Новая школа» «Единой России» совместно с Госкомитетом РБ по торговле и защите прав потребителей и Министерством образования республики.



Порядка 1500 школ проверили партийцы на готовность к организации бесплатного питания начальных классов. В мониторингах принимали участие парламентарии, депутаты местных Советов.

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Так, сегодня, 13 марта, в завершающем рейде комиссия посетила школы Уфимского района. В прошлом году муниципалитет направил более 16 млн рублей на обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях. В школе села Авдон в начальном звене на сегодня обучаются 316 ребят. По словам директора Альфиры Янгировой, на следующий учебный год их количество увеличится еще на 44 человека.
«Родители положительно восприняли новость о введении бесплатного питания. У нас много школьников из многодетных семей. Есть семьи, где по 2-3 ребенка обучаются в начальных классах. Для них это большая поддержка», - рассказала Альфира Янгирова.
Также новое оборудование в прошлом году получила школа деревни Подымалово. Здесь обучаются 225 детей, 122 из них - в начальных классах. Все школьники на 100% охвачены горячим питанием. В столовой работают трое сотрудников. Дети из малообеспеченных семей питаются бесплатно, а для учеников с ОВЗ организовано двухразовое питание.
«1 сентября мы устраиваем для родителей день открытых дверей, где они дегустируют блюда столовой», - отметил директор школы Мурат Канчурин.
Во все школы Уфимского района закуплена брендированная посуда. На днях в муниципалитете запустили цех по производству полуфабрикатов, который теперь поставляет продукцию в образовательные учреждения. Составлено двухнедельное меню с разным рационом на каждый день.

По словам депутата Госсобрания РБ, координатора партийного проекта «Новая школа» в РБ Раиля Асадуллина, проведенные мониторинги показали, что практически все школы Башкирии имеют технические и кадровые возможности для организации бесплатного питания.

«В новых школах оборудование – на зависть ресторанам, в школах старого типа - техника прошлых лет. Муниципалитеты сейчас решают эти моменты и совместно с аутсорсерами вкладывают средства в данное направление. На основе анкет, которые были заполнены в ходе мониторингов, будет составлена статистика: в каких школах необходимо обновить технику. Кроме этого, многим образовательным учреждениям Башкирии нужно «подтянуть» дизайн интерьера в столовых», - прокомментировал Раиль Асадуллин.

Источник: sterlegrad.ru
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