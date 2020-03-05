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В Кушнаренковском районе школьников пытались накормить мясом неизвестного происхождения

Добавлено: 05.03.20
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Рубрика: Общество / Потребитель
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе школьников пытались накормить мясом неизвестного происхождения

В Кушнаренковском районе поставлять еду в школы обязалось одно муниципальное предприятие. По договору школьным питанием должны быть обеспечены три образовательных учреждения. Однако с поставкой мясной продукции возникли большие проблемы.

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Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщает, что документы на мясную продукцию не содержали нужной информации. В школу привезли иностранное мясо без сертификации и лицензии. На продукции не было никаких маркировок, указывающее на происхождение мяса.

Данное нарушение проверила прокуратура республики. Организация была оштрафована за нарушение порядка осуществления закупок. Руководство предприятия было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: bash.news
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