В Уфе уничтожили мясо сомнительного качества, найденное в аэропорту
12:30, 14 ноя 2022
В пункте пропуска уфимского аэропорта сотрудники Россельхознадзора РБ выявили у одного из пассажиров партию небезопасной мясной продукции. Специалисты обнаружили ее при досмотре багажа и ручной клади.
Известно, что мужчина прилетел из Азербайджана и взял с собой семь килограммов мяса неизвестного происхождения: ветеринарных сопроводительных документов у него не было. Всю продукцию изъяли и отправили на уничтожение.
Судя по фотографии, опубликованной ведомством, мясо залили хлорамином, использующимся для дезинфекции. На бутылке написано «Осторожно, яд».
Ранее сообщалось о том, что в Уфе во время розыгрыша автомобиля в ТЦ произошла давка.