В Уфе уничтожили мясо сомнительного качества, найденное в аэропорту

12:30, 14 ноя 2022

В пункте пропуска уфимского аэропорта сотрудники Россельхознадзора РБ выявили у одного из пассажиров партию небезопасной мясной продукции. Специалисты обнаружили ее при досмотре багажа и ручной клади.



Известно, что мужчина прилетел из Азербайджана и взял с собой семь килограммов мяса неизвестного происхождения: ветеринарных сопроводительных документов у него не было. Всю продукцию изъяли и отправили на уничтожение.







Судя по фотографии, опубликованной ведомством, мясо залили хлорамином, использующимся для дезинфекции. На бутылке написано «Осторожно, яд».



Ранее сообщалось о том, что в Уфе во время розыгрыша автомобиля в ТЦ произошла давка.

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Фото: Россельхознадзор РБ