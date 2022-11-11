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В Татышлинском районе Башкирии школьникам вместо масла давали сомнительный продукт

В Татышлинском районе Башкирии школьникам вместо масла давали сомнительный продукт

14:31, 11 ноя 2022

Роспотребнадзор Башкирии проверил качество питания в школьной столовой в селе Старый Курдым Татышлинского района. Специалисты обнаружили сомнительные продукты.

Так, отсутствовала необходимая сопроводительная документация на весовое сливочное масло. О качестве продукта можно было лишь догадываться, и назвать его безопасным было нельзя.

Проверяющие изъяли всю партию товара – 5 кг сливочного масла. Таким образом, они не допустили того, чтобы школьников кормили продукцией сомнительного происхождения.

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Источник: www.proural.info
Теги: Татышлинский район
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