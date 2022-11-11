В Татышлинском районе Башкирии школьникам вместо масла давали сомнительный продукт
14:31, 11 ноя 2022
Роспотребнадзор Башкирии проверил качество питания в школьной столовой в селе Старый Курдым Татышлинского района. Специалисты обнаружили сомнительные продукты.
Так, отсутствовала необходимая сопроводительная документация на весовое сливочное масло. О качестве продукта можно было лишь догадываться, и назвать его безопасным было нельзя.
Проверяющие изъяли всю партию товара – 5 кг сливочного масла. Таким образом, они не допустили того, чтобы школьников кормили продукцией сомнительного происхождения.
Источник:
www.proural.info
Читайте также
Потребитель в Башкирии
В Буздякском районе пациентов больницы кормили фальсифицированным маслом
Общество в Башкирии
Рустэм Хамитов: В Уфимских больницах пациентов кормили тухлым мясом
Потребитель в Башкирии
В пищеблоках детских садов Башкирии обнаружили 62 кг просроченных продуктов
Потребитель в Башкирии
В Башкирии в детдоме обнаружили партию фальсифицированного масла