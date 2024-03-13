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Жарить блины на сливочном масле категорически нельзя: диетолог Садыков перечислил опасности

Жарить блины на сливочном масле категорически нельзя: диетолог Садыков перечислил опасности

09:26, 13 мар 2024

Масленица вошла уже почти в каждый дом, хозяйки принимаются жарить блины, но не учитывают правила, которых нужно придерживаться для того, чтобы получившееся блюдо было не только вкусным, но и полезным. О том, как сделать праздничные дни безопаснее для всей семьи рассказал врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков.

«При виде зажаренной корочки на блинах стоит задуматься, как они были приготовлены. Дело в том, что многие при жарке используют сливочное масло с намерением сделать блюдо ещё вкуснее, но проблема в том, что этот вид масла не предназначен для длительного нагрева на высоких температурах. В таких условиях оно начинает быстро перегреваться, коптить и дымить, а в продукт в это время попадают канцерогены», — предупреждает врач.

Лучшим вариантом при жарке станет рафинированное и дезодорированное масло без запаха — подсолнечное, оливковое, масло ГХИ или кокосовое. Они обеспечат хорошее отделение блинов от посуды и не испортят блюдо. Не стоит добавлять к ним сливочное масло, им можно лишь слегка смазать получившийся блин при подаче гостям.

Блины совсем без сливочного масло придётся есть тем, кто страдает от повышенного холестерина. Ведь оно способно вызвать скачок «плохого» холестерина, что повышает риск образования холестериновых бляшек на стенках сосудов. Этот процесс при его игнорировании в конечном счёте приводит к атеросклерозу, замедляется поступление кислорода и питательных веществ к сердцу.

«Если вы сейчас на диете по причине сброса веса или из-за проблем со здоровьем, а блинов хочется, то советую вам обратить внимание на рецепты без глютена и молока. И, конечно, в таком случае никакого сливочного масла быть не может», — рекомендует Садыков.
Рецепт блинов на Масленицу: не прилипнут и не порвутся. Секрет идеального блюда от опытных хозяюшек Рецепт блинов на Масленицу: не прилипнут и не порвутся. Секрет идеального блюда от опытных хозяюшек
Автор: Рустем Садыков, к.м.н., врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог
Теги: советы блины
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