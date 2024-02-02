В Башкирию совершена попытка ввоза нелегальных кур

Сотрудники Россельхознадзора в Башкирии пресекли попытку ввоза нелегального мяса домашней птицы.

31 января текущего года в пункте пропуска международного аэропорта « Уфа » при тщательном досмотре багажа и ручной клади пассажиров рейса из Азербайджана было обнаружено 4 килограмма мясной продукции, на ввоз которой отсутствовали необходимые разрешительные документы.

Данная партия мяса кур была тут же изъята из личных вещей прилетевших путешественников, после чего утилизирована методом сжигания в соответствии с установленными нормативами.

Представители пресс-службы Россельхознадзора подчеркнули, что подобные действия по выявлению и уничтожению продуктов животноводства, произведённых в домашних условиях без соблюдения необходимых ветеринарных и санитарных норм, позволяют избежать заноса опасных инфекций, представляющих угрозу для здоровья людей и сельскохозяйственных животных в Башкирии, с территорий других стран.

Автор: Семен Подгорный

Фото: управление Россельхознадзора по РБ