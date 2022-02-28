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Жители Башкирии пожаловались на непомерный рост цен на лекарства

Жители Башкирии пожаловались на непомерный рост цен на лекарства

14:12, 28 фев 2022

Жители Башкирии обратились к Радию Хабирову из-за непомерного роста цен на лекарства, которые отмечены в некоторых аптеках. Причем, цифры меняются в течение дня.

«Что творится с ценами?! Почему такое повышение на лекарство в субботу в 6 вечера через сайт в аптеке «Вита»? Заказала лекарство от давления Нолипрел — уже был 700 рублей.

Хотя до этого недели две назад брала за 620 рублей. И в этот же вечер, часов в 9, он стал 766 рублей. На остальные лекарства такая же история!», — написал Евгений Миронов.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с сегодняшнего дня возобновлена диспансеризация граждан. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава региона Радий Хабиров.

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Источник: news102.ru
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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