Стало известно, какие товары больше всего подорожали в России

18:17, 10 мар 2022

Сильнее всего за прошедшую неделю подорожали помидоры — 8%. Они стали лидерами среди продовольственных товаров. Также в тройке бананы и сахар (около 3 процентов). Капуста и морковь выросли в цене примерно на 3%.







Самой большой рост цен отмечен в категории непродовольственных товаров. Так, поездки в Турцию только за неделю стали дороже почти на треть. На втором месте новые автомобили — на 17% российские и на 15% иномарки. Пылесосы и телевизоры за неделю стали стоить дороже на 15%. Смартфоны — на 10%. С учетом курса доллара — это только первый шаг и далеко не предел.



Как ни странно, выросли цены и на лекарства. Например, анальгин и корвалол теперь обойдутся дороже на 5%. Средняя инфляция при этом составила 2,2% — это только недельный показатель.





В интернет-магазинах жители республики отметили, что детские смеси подросли в цене почти вдвое. Нам удалось найти самые дешевые варианты в сетях «Детский мир» и Wildberries.





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