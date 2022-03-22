Жителей Башкирии предупреждают об обмане в магазинах

08:44, 22 мар 2022

В связи с ростом цен некоторые магазины в Башкирии перестали размещать ценники на товары, вместо этого можно увидеть объявление «Цены уточняйте у продавца». Покупатели интересуются, насколько это законно.







Проект «Объясняем. Башкортостан» сообщает, что это незаконно. Стоимость каждого товара должна быть указана на ценнике. Эту информацию подтвердили и в Роспотребнадзоре. По закону продавец обязан вывесить ценники на все свои товары. Это дает покупателям возможность сделать выбор.



Таким образом, на ценнике должно быть указано наименование товара, цена в рублях за единицу товара или за единицу измерения товара. Указывать цену в валюте других стран запрещено.





На кассе продавцы обязаны взять с покупателей сумму, которая указана на ценнике. Требовать больше незаконно. В этом случае следует обратиться в администрацию магазина. Если вы уже успели расплатиться, и только после этого поняли, что с вас взяли больше, магазин все равно обязан будет вернуть вам разницу в цене между чеком и ценником.



Если ваши права нарушены, можно подать жалобу в отделение Роспотребнадзора по месту жительства. Также можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона: 8(800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

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