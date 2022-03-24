Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »

В Башкирии мужчины начали скупать автозапчасти, а женщины — косметику

В Башкирии мужчины начали скупать автозапчасти, а женщины — косметику

11:09, 24 мар 2022

В Уфе каждый четвертый местный житель стал покупать товары впрок. Остальные же решили не поддаваться панике и не создавать ажиотаж. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Согласно опросу, «про запас» обычно закупаются люди старше 45 лет — это 27% от общего числа респондентов. Реже всего так поступают уфимцы с доходом более 80 тысяч рублей (19%).

Специалисты выяснили, что чаще всего в последние дни горожане покупали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею (44%). Бытовую химию выбирали 14% респондентов, предметы личной гигиены — 12%. Лекарствами запасался каждый десятый.


6% опрошенных уфимцев признались, что покупали все подряд. По 3% запаслись консервами и товарами для животных, 2% — одеждой и обувью, по 1% — электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

Отмечается, что мужчины обычно ходили в магазин за продуктами и запчастями для автомобиля. Женщины же закупались предметами гигиены, косметикой, бытовой химией, бакалеей, лекарствами и товарами для животных.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Читайте также

Стали известны самые популярные подарки на 8 Марта
Это интересно
Стали известны самые популярные подарки на 8 Марта
Стало известно, из-за чего чаще всего увольняются жители Башкирии
Общество в Башкирии
Стало известно, из-за чего чаще всего увольняются жители Башкирии
Башкирия оказалась в десятке регионов с наиболее значительными проблемами в сфере социального питания
Потребитель в Башкирии
Башкирия оказалась в десятке регионов с наиболее значительными проблемами в сфере социального питания
В Башкирии значительно повысились цены на продукты
Потребитель в Башкирии
В Башкирии значительно повысились цены на продукты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: