В Башкирии мужчины начали скупать автозапчасти, а женщины — косметику

11:09, 24 мар 2022

В Уфе каждый четвертый местный житель стал покупать товары впрок. Остальные же решили не поддаваться панике и не создавать ажиотаж. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.







Согласно опросу, «про запас» обычно закупаются люди старше 45 лет — это 27% от общего числа респондентов. Реже всего так поступают уфимцы с доходом более 80 тысяч рублей (19%).



Специалисты выяснили, что чаще всего в последние дни горожане покупали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею (44%). Бытовую химию выбирали 14% респондентов, предметы личной гигиены — 12%. Лекарствами запасался каждый десятый.





6% опрошенных уфимцев признались, что покупали все подряд. По 3% запаслись консервами и товарами для животных, 2% — одеждой и обувью, по 1% — электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.



Отмечается, что мужчины обычно ходили в магазин за продуктами и запчастями для автомобиля. Женщины же закупались предметами гигиены, косметикой, бытовой химией, бакалеей, лекарствами и товарами для животных.





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