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Жители Башкирии планируют увеличить объемы выращивания картофеля

Жители Башкирии планируют увеличить объемы выращивания картофеля

12:01, 28 мар 2022

Сажать картофель в 2022 году планирует 61% владельцев дач, огородов и частных домов. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым порталом SuperJob.

Отмечено, что 50% выращивали этот сытный овощ в прошлом году, а 11% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях отмечали, что планируют увеличить объем посадок. 

Лишь 4 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют получить свой урожай «второго хлеба».

Больше всего тех, кто планирует посадить картофель, среди респондентов с доходом ниже 50 тыс. руб. в месяц (64%).

Ранее Министерство торговли Башкирии объяснило рост цен на капусту низким урожаем в прошлом году. 

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pexels
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