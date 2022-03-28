Жители Башкирии планируют увеличить объемы выращивания картофеля
12:01, 28 мар 2022
Сажать картофель в 2022 году планирует 61% владельцев дач, огородов и частных домов. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым порталом SuperJob.
Отмечено, что 50% выращивали этот сытный овощ в прошлом году, а 11% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях отмечали, что планируют увеличить объем посадок.
Лишь 4 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют получить свой урожай «второго хлеба».
Больше всего тех, кто планирует посадить картофель, среди респондентов с доходом ниже 50 тыс. руб. в месяц (64%).
Ранее Министерство торговли Башкирии объяснило рост цен на капусту низким урожаем в прошлом году.
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: pexels
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